Vídeo: veja os melhores momentos de Libertad-PAR a Atlético-MG, pela Libertadores

O Atlético-MG está nas oitavas de final da Copa Libertadores. No Defensores del Chaco, em Assunção, o time mineiro empatou por 1 a 1 contra o Libertad-PAR, resultado suficiente para a classificação na segunda colocação do Grupo G, com 10 pontos ganhos. A equipe paraguaia, por sua vez, se contenta com a Sul-Americana.

A equipe mineira ficou atrás do Athletico-PR e na próxima fase vai vai pegar um time que ficou na primeira colocação da fase de grupos. O Galo vai conhecer o seu rival por sorteio, que será realizado na sede da Conmebol, em data a ser confirmada pela entidade. Veja os melhores momentos do jogo no vídeo acima.