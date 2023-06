Vídeo: veja os melhores momentos de Grêmio e América-MG, pelo Brasileiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 21:19 Compartilhe

De virada e mostrando força em casa, o Grêmio superou o América-MG por 3 a 1, gols de Bitello, Villasanti e Suárez para a equipe gaúcha, com Danilo Avelar, que abriu o placar do jogo, anotando o gol do Coelho no duelo desta quinta-feira, 22 de junho, na Arena do Grêmio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 20 pontos, alcançando o terceiro lugar e mesmo se o Flamengo vencer, não sairá do G-4, confirmando que o time de Renato Portaluppi será uma das forças do Brasileirão 2023.

Já o Coelho, que não fez uma partida ruim, mas segue tendo problemas defensivos e mantém seus oito pontos, ocupando a 18ª colocação, na zona do rebaixamento. veja no vídeo acima os melhores momentos da partida.