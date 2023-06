VÍDEO: veja os melhores momentos de Fortaleza e Atlético-MG pelo Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 21:07 Compartilhe

O Fortaleza fez valer o fator casa e derrotou o Atlético-MG por 2 a 1 no Castelão, neste sábado (24), pela 12ª rodada do Brasileirão. O time cearense fez com Tinga e Pochettino na segunda etapa. Alan Kardec, que voltou ao time mineiro depois de de quase 10 meses, descontou o placar para os visitantes nos minutos finais.

Este é a segunda partida de Felipão comandando o Atlético-MG. O técnico ainda busca o primeiro triunfo com o Galo após estrear com empate diante do Fluminense e agora perder para o Fortaleza.

Com o resultado, o Atlético saiu do G-4, ficando com 19 pontos em 8º lugar, enquanto o Fortaleza chegou aos 20 pontos, ocupando a quinta colocação. Porém, os dois times podem ser ultrapassados ao fim da rodada. Veja no vídeo acima os melhores momentos do jogo.

O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira, contra o Palestino, pela Sul-Americana. No mesmo dia, o Atlético-MG tem pela frente o Libertad, pela Libertadores.