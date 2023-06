Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 22:05 Compartilhe

O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 1, na noite deste sábado (24), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Para isso, o Tricolor teve que se superar, já que saiu atrás e ainda viu Nino ser expulso aos 37 do primeiro tempo. Porém, com grande início de segundo tempo, o Flu venceu com gols de Lelê e Gabriel Pirani. Veja os melhores momentos no vídeo acima!

