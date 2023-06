Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 21:41 Compartilhe

Em um jogo com cinco gols, o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2, na noite deste domingo (24), pela 12ª rodada do Brasileirão. Everton Cebolinha, Everton Ribeiro e Pulgar fizeram para o Rubro-Negro, enquanto Mendoza e Rodrigo Fernández marcaram para o Peixe. Veja os melhores momentos da partida no vídeo acima!

