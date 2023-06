VÍDEO: veja os melhores momentos da vitória do Cruzeiro sobre o São Paulo pelo Brasileiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 23:46 Compartilhe

O Cruzeiro conseguiu uma suada vitória o sobre o São Paulo, por 1 a 0, gol contra de Rafinha, na noite de sábado(24), no Independência, pela 12ª rodada do Brasileirão. O resultado deixou a Raposa na 10ª posição, pelo menos até o fim da rodada, enquanto o Tricolor perdeu a chance de entrar no G-4. O time paulista está na 9ª colocação, com 18 pontos.

A equipe azul não triunfava desde o dia 14 de maio, quando goleou o América-MG. De lá para cá, foram quatro derrotas (Grêmio, Atlético-MG Cuiabá e Fortaleza) e três empates (Grêmio, Flamengo e Bahia) em jogos pelo Brasileirão e Copa do Brasil. O Cruzeiro volta a campo no sábado, 1º de julho, às 21h, contra o Internacional, fora de casa. Já o São Paulo encara Fluminense no sábado, 1º de julho, às 16h, no Morumbi. Veja os melhores momentos do jogo no vídeo acima.