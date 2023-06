Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 19:41 Compartilhe

Segue o líder! O Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0 neste domingo no Allianz Parque, com gol de Tiquinho Soares, em jogo que valeu pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Glorioso chegou aos 30 pontos e se isolou ainda mais na liderança da competição. Veja os lances da partida no vídeo acima.