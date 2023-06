Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 0:12 Compartilhe

O Botafogo segue firme na liderança do Brasileirão e aumentou a sua vantagem na ponta ao vencer o Cuiabá por 1 a 0, pela 11ª rodada da competição. O artilheiro Tiquinho Soares fez o gol da vitória do Glorioso na Arena Pantanal, nesta quinta-feira. Veja os melhores momentos no vídeo acima!

+ Veja a tabela do Campeonato Brasileiro