Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 1:32 Compartilhe

Passeio rubro-negro! Em um Maracanã lotado, o Flamengo fez seu dever de casa e goleou o Aucas-EQU por 4 a 0, em jogo válido pela última rodada do Grupo A da Libertadores. Pedro, Léo Pereira, Bruno Henrique e Victor Hugo marcaram os gols do Mengão sobre o time equatoriano. Com o resultado, o Flamengo ficou na segunda colocação e estará no Pote 2 do sorteio das oitavas de finais. Veja os lances do jogo no player acima.