Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 0:01

Deu asas! No jogo que encerrou a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino não tomou conhecimento do Flamengo, em pleno Nabi Abi Chedid, e goleou o time carioca por 4 a 0. Henry Mosquera, autor de dois gols, foi o grande destaque da partida. Eduardo e Alerrandro marcaram os outros gols do Braga. Veja os lances da partida no vídeo acima.