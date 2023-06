VÍDEO: Veja o momento em que Neymar Pai recebe voz de prisão em Mangaratiba

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 15:09 Compartilhe

O pai de Neymar Jr. recebeu voz de prisão durante discussão com a Secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, e outros agentes na casa da família na cidade, localizada no estado do Rio de Janeiro. Os agentes foram à residência por descumprimento de normas ambientais, e a situação deixou Neymar Pai bastante irritado. Depois de um bate-boca, Shayenne decretou a prisão do familiar do astro do Paris Saint-Germain, que posteriormente foi liberado. Assista à discussão acima.