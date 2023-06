VÍDEO: Veja o momento em que a torcida do Santos joga bombas no gramado da Vila Belmiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 23:43 Compartilhe

A derrota do Santos por 2 a 0 para o Corinthians na Vila Belmiro provocou a revolta dos torcedores presentes no estádio. Ao término da partida, o clima pesado escalou até que bombas fossem arremessadas no gramado pela torcida do Peixe. Graças a estes protestos violentos, o jogo foi encerrado. Nem mesmo os avisos no sistema de som do estádio, pedindo que a torcida não atirasse rojões no gramado, foi suficiente para acalmar os ânimos dos santistas, que tornaram a atirar bombas no campo enquanto os jogadores se dirigiam ao vestiário. Veja no vídeo acima.Momento em que o jogo foi paralisado pelas bombas arremessadas no gramado (Foto: Jota Erre/Photo Premium/Gazeta Press)

