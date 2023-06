VÍDEO: Torcedores do Vasco transformam São Januário em ‘praça de guerra’ após derrota

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 22:41 Compartilhe

!TRAGÉDIA ANUNCIADA! Depois do apito final na derrota do Vasco para o Goiás, por 1 a 0, pela 11ª rodada do Brasileirão, São Januário virou uma “zona de guerra”. Torcedores jogaram objetos e sinalizadores no gramado.

A situação foi tão alarmante que parte da torcida do Vasco invadiu os camarotes para se proteger das bombas de gás lacrimogêneo. Além disso, mulheres e crianças passaram por este sofrimento. Confira as imagens no player acima.

Vale destacar que toda a imprensa ficou um bom tempo presa na sala de imprensa de São Januário para se abrigar e esperar os ânimos se acalmarem.

O caso ocorrido em Colina Histórica foi semelhante ao da Vila Belmiro, na derrota do Santos para o Corinthians. Com isso, a tendência é de que o Vasco também seja punido.

Até o momento, o Santos já lida com uma consequência. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça (STJD) solicitou a suspensão do público por 30 dias. Além desta suspensão preventiva, o clube paulista deve ser julgado e pode levar multa de até R$ 100 mil e um gancho de até 10 jogos com portões fechados, fora o risco de interdição do estádio.