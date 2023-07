VÍDEO: Rafaelle Souza, da Seleção Brasileira, destaca a crescente do futebol feminino: ‘Tem inspirado outras meninas a jogarem futebol’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 19:40 Compartilhe

Está tudo pronto para a Copa do Mundo Feminina 2023 começar. O torneio terá início nesta quinta-feira, a partir das 4h (de Brasília), com Nova Zelândia e Noruega. Em entrevista exclusiva para a Conmebol, a zagueira Rafaelle Souza, da Seleção Brasileira, falou sobre a ascensão e a importância do futebol feminino.

– O futebol sul-americano tem crescido bastante. Eu participei das duas últimas Copas Américas e deu para ver isso tanto no nível dos jogos quanto na exigência e intensidade. A gente tem cada vez mais jogadoras sul-americanas indo jogar na Europa e na América do Norte.

– Fico feliz com isso e acredito que só tenha a ganhar o futebol feminino, principalmente no nosso continente que tem crescido e inspirado outras meninas a jogarem futebol – acrescentou.

A Seleção Brasileira Feminina estreia na Copa do Mundo 2023 na próxima segunda-feira (24), contra o Panamá, às 8h (de Brasília).