Vídeo: preparador do Universitario é flagrado fazendo gesto racista para torcida do Corinthians

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 14:34 Compartilhe

Acusado de praticar atos racistas, o preparador físico do Universitario, Sebastián Avellino Vargas, foi flagrado fazendo gestos de macaco durante o aquecimento dos reservas no jogo contra o Corinthians, na terça-feira (11), realizado na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver Sebástian simulando os gestos de um macaco em frente à torcida corintiana. Após o jogo, o preparador foi preso pela Polícia Militar de São Paulo e, na quarta-feira (12), passou por uma audiência de custódia no Fórum Criminal da Barra Funda.

Detido em São Paulo e com o passaporte apreendido, Sebástian ganhou o apoio do Universatario que, em nota, classificou a prisão do preparador como “inadmissível, humilhante e ultrajante”.

“Sebastián Avellino foi tratado como criminoso no Brasil, passando a noite em uma prisão, o que consideramos um ato inadmissível, humilhante e ultrajante. (…) Repudiamos esse tipo de humilhação por parte das autoridades brasileiras que pretendem, sem nenhuma prova, realizar prisões arbitrárias”, diz um trecho do comunicado divulgado pelo clube peruano.

#Sudamericana | Sebastián Avellino, PF de Universitario, y sus ademanes racistas contra los hinchas de Corinthians 📌Las imágenes, a las que accedió en exclusiva @okdobleamarilla, muestran al preparador haciendo gestos 📌El profesional continúa detenido en San Pablo pic.twitter.com/Sc13AodT1b — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 13, 2023

Entenda o caso

Sebástian foi detido ao término do confronto entre Corinthians e Universitario, acusado de imitar um macaco para a torcida do Corinthians. Segundo o GE, três torcedores foram ouvidos como testemunhas e relataram que o preparador físico imitou o animal após recolher materiais esportivos de sua equipe na beira do gramado.

De acordo com Vargas, ele estava apenas carregando cones embaixo dos braços, não imitando um macaco.