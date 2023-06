Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 0:28 Compartilhe

Fluminense e Atlético-MG ficaram no empate por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Galo saiu na frente com gol contra de Guga. O Tricolor empatou com um golaço de Samuel Xavier. O Fluminense é o 6º colocado, com 18 pontos. O Atlético é o 4º, com 19 pontos.

