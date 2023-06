VÍDEO: os melhores momentos da vitória do Vasco sobre o Cuiabá pelo Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 23:31 Compartilhe

O Vasco enfim voltou a vencer no Brasileirão. Nesta segunda (26), o Cruz-Maltino derrotou o Cuiabá por 1 a 0, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O gol do triunfo foi marcado por Jair, de pênalti. Com o resultado, o time não sai da zona de rebaixamento, mas encerra uma seca desagradável de dez jogos sem vitória. Agora, ocupa o 18º lugar, com nove pontos. O Cuiabá é o 16º, com 12. Veja os melhores momentos no player acima.

