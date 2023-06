Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 22:22 Compartilhe

O Internacional garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores após derrotar o Independiente Medellín nesta quarta (28) no Beira-Rio. Com um primeiro tempo fulminante, o Colorado fez 3 a 1, com dois gols de Luiz Adriano e um de Mauricio, e avançou em primeiro no grupo B. Veja os melhores momentos da partida no player acima.