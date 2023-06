Vídeo mostra McGregor com mulher juntos após suposto assédio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 15:17 Compartilhe

A mulher que acusa o lutador de MMA Conor McGregor foi filmada com o irlandês em uma mesa, minutos depois de suposto assédio ter acontecido. A informação foi do site TMZ

A mulher foi filmada por volta de 12:40h do dia 10 de junho, no Kaseya Center em Miami. O registro foi feito meia hora após a afirmação de McGregor ter atacado ela no banheiro.

Nas imagens, o lutador e a mulher aparecem conversando em uma mesa conversando, enquanto estavam bebendo. Logo após, McGregor se levanta e se afasta da moça.

O episódio teria acontecido após a vitória do Denver Nuggets sobre o Miami Heat, por 108 a 95. Antes do suposto estupro, o lutador participou de uma atividade na quadra e nocauteou o mascote do time da casa.

Ao TMZ, o advogado da mulher, Ariel Mitchell, disse que o vídeo mostra que sua cliente e McGregor estavam “visivelmente desajeitadamente interagindo um com o outro”.

– Minha cliente sempre afirmou que haveria vídeo de antes e depois, e nesses vídeos ela enfatizou que a diferença nas interações entre eles seria visivelmente perceptível. – disse o advogado.

A mulher contou que quando estava dentro do banheiro, Conor a beijou sem seu consentimento. O lutador também teria a forçado a fazer sexo oral e tentou sodomizá-la.

O advogado explica ainda que mulher conseguiu se livrar após acertar o lutador com cotoveladas.

Representantes do lutador alegaram que as acusações são falsas. O comunicado foi enviado à TMZ. Eles afirmaram que McGregor “não será intimidado”. O ex-campeão do UFC ainda não se pronunciou sobre a acusação.

