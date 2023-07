Vídeo: Messi ganha mural ‘pintado’ por David Beckham

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 11:35 Compartilhe

Perto de desembarcar em Miami, nos Estados Unidos, Lionel Messi já pode ser “encontrado” na cidade. Um mural gigante do argentino foi pintado em um prédio local e contou com a participação do ex-jogador David Beckham.

Nas redes sociais, Victoria Beckham, esposa do ex-jogador, publicou um vídeo em que mostra o mural dedicado à Messi e exibiu a participação de David na arte.

“Tem alguma coisa que David Beckham não faça? Acabou de chegar na cidade e veio direto para aqui. Sim, é ele ali clareando os dentes (de Messi), como podemos ver”, escreveu Victoria.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victoria Beckham (@victoriabeckham)

David Beckham é presidente do Inter Miami, novo clube de Lionel Messi. O argentino, que está de férias após a temporada europeia, deve se apresentar ao time ainda neste mês, com estreia prevista para o dia 21 de julho.