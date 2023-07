Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 20:59 Compartilhe

Bahia e Corinthians não fizeram um grande espetáculo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja no vídeo acima os melhores momentos do empate em 0 a 0 entre as duas equipes.