VÍDEO: Luis Roberto ‘invade’ cabine da Jovem Pan e entra ao vivo na programação do canal

Narrador da Globo, Luis Roberto ‘invadiu’ a cabine de transmissão da Jovem Pan e acabou entrando ao vivo na programação do canal no Youtube, minutos antes da partida entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. O narrador da Globo destacou que é amigo do locutor da emissora de rádio há 40 anos.

Luis chegou de surpresa no momento que Nilson Cesar falava sobre o preço dos ingressos no Allianz para a partida contra do Verdão contra o Glorioso. O locutor pediu a opinião do narrador da Globo que justificou o aumento dos ingressos pela beleza do espetáculo e do conforto do estádio, relembrando momentos juntos do passado em locais com menos infraestrutura para trabalhar nos jogos.

Luis Roberto ainda destacou que estava a poucos minutos de assumir o microfone da Globo para o jogo. Após a saída de Galvão Bueno e a demissão de Cléber Machado, o narrador foi promovido ao principal posto da emissora.

Em vídeo publicado no Instagram, a interassão entre os colegas de profissão foram elogiados pela “quebra de protocolo” entre as emissoras.

– Que irado!!!! ???????????????????????? Palmas para todos , isso mostra que ser companheiro de profissão está acima de qual local cada um trabalha!!!! Muito bom mesmo – destacou um internauta.

– “Quebra de protocolo” magnífica. Coisas do futebol – destacou outro.

veja o vídeo: