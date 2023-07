Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 18:21 Compartilhe

O Palmeiras venceu Fortaleza por 3 a 1 neste sábado (22), no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Richard Ríos abriu o placar para o Verdão logo no início da partida, mas Luceno deixou tudo igual ao fim da primeira etapa. No segundo tempo, Raphael Veiga e Breno Lopes balançaram a rede e garantiram a vitória da equipe de Abel Ferreira, que não vencia há cinco jogos no Brasileirão. Veja os melhores momentos no vídeo acima.