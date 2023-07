Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 20:50 Compartilhe

O São Paulo foi à Arena Pantanal e acabou derrotado por 2 a 1 pelo Cuiabá em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no primeiro revés do time do Morumbi para o adversário da Região Centro-Oeste. Veja os gols e melhores momentos no vídeo acima.