Esta quarta-feira (28) foi de festa para o Flamengo, que goleou o Aucas por 4 a 0 no último jogo da fase de grupos da Libertadores e garantiu a classificação para a próxima fase. Ao final do duelo, Everton Ribeiro conversou com jornalistas e negou qualquer tipo de preferência do elenco sobre partidas de Libertadores e Copa do Brasil em relação ao do Campeonato Brasileiro. Veja os detalhes da entrevista: