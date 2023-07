VÍDEO: Cristiano Ronaldo joga com crianças em estádio no Japão e viraliza; confira!

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 15:55 Compartilhe

A pré-temporada do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Luís Castro, está sendo marcada pela viagem ao Japão No treino desta segunda-feira (24), diversas crianças foram ao campo para assistirem os jogadores e após as atividades brincaram com os jogadores, em especial com o camisa 7, que fez a alegria dos fãs.

O Al-Nassr entrou em campo na última quinta-feira (20), contra o Benfica, mas saiu derrotado por 4 a 1. Agora, o próximo desafio é contra o PSG, nesta terça-feira (25), a partir das 7h20 (de Brasília).