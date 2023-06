VÍDEO: Conmebol divulga áudio de decisão do VAR em lance com Pablo Maia na partida entre São Paulo e Tigre

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 11:40 Compartilhe

Na reedição da polêmica final disputada 11 anos atrás (2012), o São Paulo enfrentou o Tigre-ARG na última terça-feira (27), no Morumbi, em jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Apesar da vitória por 2 a 0 e da classificação às oitavas de final da competição, o Tricolor recebeu uma péssima notícia: a lesão do meia Pablo Maia. Aos 23 minutos da etapa inicial, o jogador recebeu uma entrada violenta de Leizza, que acabou expulso após revisão do lance no VAR.

+ IMPERDÍVEL! Transmissão ao vivo dos jogos do Tricolor na Sul-Americana por apenas R$1,00!

A cria de Cotia até tentou voltar para a partida, mas deixou o gramado chorando aos 29 minutos do primeiro tempo.

Nas últimas horas, a Conmebol divulgou o áudio e as imagens da cabine do VAR do lance que resultou na expulsão do camisa 30 do Tigre-ARG. O vídeo divulgado pela entidade mostra o momento em que o zagueiro argentino acerta o tornozelo de Maia de forma imprudente, apenas com as travas da chuteira.