VÍDEO: confira a casa da Seleção Brasileira Feminina na Austrália em preparação para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira Feminina chegou à Austrália na última terça-feira (4) para iniciar sua preparação para a Copa do Mundo Feminina, que será realizada no local e na Nova Zelândia a partir de 20 de julho. As Guerreiras do Brasil ficarão hospedadas em Gold Coast, realizando uma adaptação ao clima e ao fuso horário do país e treinamentos no Moreton Bay Central Sports Complex. !Confira acima um pouco dos bastidores e da instalação da Seleção!

Nesta quarta, o primeiro treino foi leve, visando a recuperação da parte física. Logo pela manhã, as atletas fizeram uma caminhada e alongamento ao ar livre, e no período vespertino, musculação na academia. Já as goleiras Bárbara, Letícia e Camila fizeram uma atividade de pouca intensidade com bola.

Depois de dois dias de descanso e recuperação da viagem, que durou mais de 24 horas, a treinadora Pia Sundhage comandará a primeira atividade da equipe dentro das quatro linhas no dia 6 (quinta). No dia 18, a comissão e as atletas retornam a Brisbane, se hospedando no Best Western North Lakes Hotel para a estreia.

A estreia na Copa do Mundo acontecerá no dia 24 de junho, enfrentando o Panamá. Cinco dias depois, a adversária será a França, algoz da campanha de 2019, e no dia 2 de agosto, a Seleção terá decisão contra a Jamaica para encerrar a fase de grupos.