VÍDEO: CBF divulga análise do VAR de possível gol de Artur em Bahia x Palmeiras: ‘Imagem inconclusiva’

O Palmeiras reclama muito de um possível gol de Artur diante do Bahia, nessa quarta-feira (21), em Salvador. O Verdão foi derrotado por 1 a 0 e pode até perder vice-liderança do Brasileirão ao final da 11ª rodada, mas no momento do lance reclamado o placar era 0 a 0, ainda na primeira etapa, o que poderia mudar a história do jogo. Na jogada, o atacante palmeirense chutou aparentemente sem perigo, mas o goleiro Marcos Felipe se atrapalhou e a bola correu para dentro do gol, precisando salvar em cima da linha. A bola pareceu ter entrado, mas na análise do VAR a interpretação foi de “não gol”, com imagens inconclusivas, que corroboraram com a decisão de campo. Confira no vídeo acima:

