Nesta quarta-feira (29), o Flamengo goleou o Aucas por 4 a 0, em jogo da última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Ao final do duelo, Arrascaeta conversou com a imprensa sobre a classificação, garantiu estar 100% fisicamente e avaliou o momento do Fla. Confira os detalhes na entrevista: