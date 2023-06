Victor Wembanyama: o gigante francês que pode fazer o San Antonio Spurs nadar em dinheiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 17:39 Compartilhe

Sem nem estrear, Victor Wembanyama já causa um furor na NBA. O gigante francês, de 2,25 metros, foi a primeira escolha do draft de 2023 e promete impactar positivamente as finanças do seu novo time, o San Antonio Spurs.



Destaques:



> A curto prazo, franquia vai faturar com venda de ingressos e produtos oficiais;



> Presença de Wembanyama também pode impulsionar receitas de patrocínio e televisão;



> Até mesmo o valuation dos Spurs pode ser impactado com a chegada do novo astro da NBA.

Impacto imediato em ingressos e patrocínios



Considerado o melhor prospecto da NBA desde Lebron James, Wembanyama é alvo de entusiasmo (e curiosidade) de todos os fãs de basquete. Assim o francês promete trazer aos Spurs mais exposição na TV, jogos no horário nobre e um aumento substancial nos preços dos ingressos.



Desde o resultado da loteria do draft, por exemplo, os Spurs têm experimentado um aumento expressivo nas vendas de carnês para a temporada. Estima-se que a equipe possa ter um aumento de até US$ 10 milhões em vendas de ingressos, além de receber receitas adicionais de patrocínios corporativos, totalizando outros US$ 10 milhões.

Venda de produtos e mídia digital



O interesse gerado por Wembanyama também se reflete na venda de produtos oficiais e nas mídias digitais. O tráfego no site dos Spurs aumentou dez vezes e o número de downloads do aplicativo da equipe disparou.

Camisas de Victor Wembanyama à venda = mais receita para os Spurs (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Aumento no valuation



O impacto mais importante é no valuation da franquia, ou seja, o valor de mercado em caso de venda. Especialistas acreditam que a presença de Wembanyama por si só aumentará o valor do Spurs em US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão.



Antes de Wemby, o time de San Antonio era avaliado em aproximadamente US$ 2 bilhões – o 20º maior de mercado na NBA. Com o francês, a franquia pode dar um salto significativo e se aproximar do top 10 em valuation.