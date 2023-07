Victor Pignaton é campeão de duplas do 9º Dubronik Dub Bowl, na Croácia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/07/2023 - 12:33 Compartilhe

Atleta da One Tennis Academy, na Flórida, Estados Unidos, o capixaba de Vitória, Victor Pignaton, que fez 13 anos na semana passada, conquistou, neste domingo, o título de duplas da 9ª edição do Dubrovnik Dub Bowl, realizado em Dubrovnik, na Croácia.

O torneio é um dos maiores do mundo para categorias Sub 13 e Sub 11 do tênis juvenil e dá convite para o Les Petit As, em Tarbes, na França, evento por onde passaram nomes como Carlos Alcaraz, Holger Rune, entre outros grandes nomes do tênis mundial.

Pignaton foi campeão de duplas ao lado de Bernardo Carvalho superando na final Gabriel Schmidt e Henrique Vialle por 4/2 4/1.

Pignaton fez semifinal de simples sendo superado por Henrique Vialle por 7/6 4/6 7/6 em cerca de quatro horas de partida. O campeão de simples foi Bernardo superando Vialle na decisão por 2/6 6/3 6/4.