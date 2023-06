Vice-presidente do Monsoon, Da Silva destaca trabalho do clube no profissional e na categoria sub-20

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 11:08 Compartilhe

O trabalho feito pelo Monsoon vem chamando atenção. O vice-presidente do clube, Jurandir da Silva, ou simplesmente da Silva, se mostrou bastante satisfeito e evidenciou o rendimento do Trovão da Zona Sul nas competições em disputa.

– Esse momento traduz a seriedade do nosso trabalho em todos os setores, tanto dentro quanto fora do campo. Estamos em ótimas condições no profissional e na semifinal da categoria sub-20, o que é um grande feito para nós. Somos um clube formador e, de acordo com a avaliação das nossas comissões, eles podem ser aproveitados no futuro nos profissionais – disse.

Consolidado com uma das equipes com o melhor rendimento no futebol gaúcho, o Monsoon mostrou também o seu poder de superação neste final de semana. Tanto entre os profissionais como na equipe sub-20, o Trovão da Zona Sul mostrou sua força e conquistou resultados positivos no ‘apagar das luzes’.

+ Vice-presidente do Monsoon e ex-atleta, Da Silva afirma: ‘O grupo sabe que não ganhamos nada’

Classificado com sobras para a próxima fase da Série A-2, o Monsoon conseguiu bater o Tupi-RS por 2 a 1, com um gol de placa de Reinaldo aos 55 minutos do segundo tempo, após sofrer o gol de empate aos 42 minutos da etapa final.

Já na categoria sub-20, o time se garantiu entre os quatro melhores do Gauchão A-1. A classificação veio após vitória nos pênaltis diante do Passo Fundo por 2 a 0. Da Silva elogiou também a postura da equipe nas duas categorias.

– Esse é o espirito de luta do nosso clube. Não desistir nunca. Os admiradores do Monsoon viveram fortes emoções neste final de semana e vamos lutar sempre para que o clube desfrute de momentos positivos – encerrou.