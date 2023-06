Vice do Grêmio descarta aposentadoria de Suárez

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 22:42 Compartilhe

Nos últimos dias, o nome de Luís Suárez foi um dos mais comentados no Grêmio e o motivo era a possível aposentadoria do centroavante.

Segundo informações da Zero Hora, o uruguaio alegou problemas no joelho e queria antecipar a sua saída do clube, que está programada para dezembro de 2024.

Em meio as especulações, o vice de futebol do Grêmio, Paulo Caleffi desmentiu qualquer solicitação de saída de Suárez.

– Posso assegurar ao torcedor que a notícia de que o Suárez buscou a diretoria para indicar que estava se aposentando não existiu – declarou na coletiva de imprensa.