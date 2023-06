Vice de Esportes Olímpicos do Flamengo é denunciado por assédio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 14:01 Compartilhe

O vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo, Guilherme Kroll, é denunciado por assédio moral. A acusação surgiu após ele exigir a demissão de uma funcionária da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), alegando que o clube carioca é “quem” banca o esporte brasileiro. Ao ser questionado, confirmou que se exaltou, porém nega as acusações. O caso será julgado nesta quarta-feira (28) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A informação foi publicada pelo site UOL.

Segundo a acusação, Guilherme passou a cobrar a supervisora de nado artístico CBDA, Juliana Dias, se dirigindo a ela em todos os momentos de forma de “forma agressiva, exaltada e desrespeitosa”. Na ata do torneio consta que o dirigente exigiu a demissão de Juliana. Quando o presidente do Tijuca entrou na discussão, Kroll teria afirmado que “o Flamengo não é um clubezinho de merda” e gritou “isso aqui não é favela”.

A discussão aconteceu durante o Campeonato Brasileiro de Nado Artístico, há um mês, no Rio de Janeiro. Das 15 provas que participou, o rubro-negro venceu 14, no entanto, na categoria júnior, o Tijuca Tênis Clube venceu após driblar o regulamento e inscrever duas equipes na prova de conjunto. Uma foi bronze e a outras terminaram em quinto e último lugar, somando bons pontos.

O Flamengo protestou após a vantagem desleal do rival durante o torneio. O principal argumento foi pelo Tijuca não se apresentar na prova acrobática, uma das três principais da competição, logo não conquistaria os pontos. No entanto, a árbitra geral do torneio, Ana Carolina Siqueira, exigiu que o pagamento da acusação, de R$ 200, fosse em dinheiro e Kroll gostaria de fazer em PIX. O dirigente se revoltou alegando que as taxas foram pagas em PIX e que a dificuldade estava sendo criada pela árbitra, já era técnica da equipe tijucana.

Não é a primeira vez que o vice do clube rubro-negro se envolve em uma confusão. Em setembro do último ano, Kroll já havia provocado o fim da relação entre a Liga Nacional de Basquete, que organiza a NBB, após o seu time perder a temporada de 2021/22, proferiu diversas ofensas contra um membro do STJD e foi multado em R$ 10 mil.

Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90