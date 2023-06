Vice-campeão da Champions com a Inter de Milão entra na mira do Barcelona

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 9:48 Compartilhe

O meio-campista Marcelo Brozovic, da Inter de Milão, se tornou uma das prioridades do mercado do Barcelona. De acordo com o jornal espanhol “As”, o croata entrou na lista de possíveis substitutos para Sergio Busquets, que deixou o clube catalão após 15 anos de serviço.

Ainda de acordo com a publicação, o interesse em Brozovic, de 30 anos, aumentou após as tentativas frustradas do Barcelona de contratar Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, e Martín Zubimendi, da Real Sociedad; ambos eram os favoritos do técnico Xavi Hernández para a vaga deixada por Busquets, como primeiro volante.

Brozovic também possui uma proposta milionária dos sauditas na mesa, mas pode optar por permanecer no futebol europeu. O Barcelona, ainda segundo o “As’, pretende incluir o volante Franck Kessié em uma eventual negociação com a Inter de Milão pelo croata, que esteve presente na eliminação da Seleção Brasileira contra a Croácia na Copa do Mundo do Qatar, em dezembro do ano passado.

Pela Inter de Milão, Marcelo Brozovic entrou em campo em 330 partidas, soma 31 gols e 41 assistências desde 2016. O croata conquistou três títulos na Nerazzurri; o Campeonato Italiano em 2020/21 e duas edições de Copa da Itália, 2021/22 e 2022/23. Brozovic defende a seleção da Croácia desde 2014 e participou de três Copas do Mundo. Na temporada passada, foi vice-campeão da Uefa Champions League em Istambul, na final contra o Manchester City.