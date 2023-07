Vice-campeã em Roland Garros leva virada épica em Varsóvia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 18:34 Compartilhe

A eslovaca Rebecca Sramkova, 174ª da WTA, chegou a sua segunda maio vitória da carreira ao conquistar uma vitória épica diante da vice-campeã de Roland Garros, a tcheca Karolina Muchova, 18º, nas oitavas de final do WTA 250 de Varsóvia, na Polônia.

Cabeça de chave dois na disputa em Varsóvia, Muchova batalhou por 2h57, mas levou uma virada épica no 3º ser e acabou derrotada com placar de 7/5 3/6 7/5.

Tentando acelerar a velocidade dos pontos, Sramkova encarou a luta dos pontos brigados com Muchova, que abriu 5/1 no 3º set e sacou para o jogo em duas oportunidades, com 5/1 quando viu a eslovaca salva quato match-points e 5/4 no placar e sofreu nova quebra de uma aguerrida Sramkova.

Sramkova alcançou sua segunda vitória da carreira contra uma tenista do top 20 – em 2021 ela superou a então 12ª do mundo, a tcheca Petra Kvitova na chave do WTA de Praga.

Na sequência do torneio, Sramkova busca uma inédita semifinal contra a experiente alemã Tatjana Maria, 65ª, que venceu a jovem dinamarquesa Clara Tauson, 91ª, com placar de 6/4 6/0.