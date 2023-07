Verstappen vence GP da Inglaterra e abre 99 pontos

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 09/07/2023 - 12:52 Compartilhe

SÃO PAULO, 9 JUL (ANSA) – Cada vez mais perto do tricampeonato, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste domingo (9) o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, em Silverstone, e chegou a seu sexto triunfo seguido na temporada.

Largando na pole position, o bicampeão chegou a perder a liderança na largada para Lando Norris, da McLaren, mas recuperou a posição na quinta volta e não saiu mais da dianteira. De quebra, ainda fez a melhor volta da prova, garantindo um ponto extra.

Norris resistiu à pressão de Lewis Hamilton (Mercedes) na reta final da corrida e ficou em segundo, enquanto o heptacampeão cruzou a linha de chegada em terceiro.

Oscar Piastri (McLaren) foi o quarto colocado, seguido por George Russell (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin) e Alexander Albon (Williams). Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, foram apenas o nono e o décimo colocados, respectivamente, embora tenham largado em quarto e quinto.

Os dois pilotos de Maranello foram mais uma vez prejudicados pela estratégia da equipe, que os fez parar mais cedo que seus rivais e ainda realizou um pit stop extra para Leclerc durante um safety car.

Com o monegasco calçando pneus médios e o espanhol com compostos duros, os dois não conseguiram competir com pilotos que haviam aproveitado o safety car para colocar a borracha macia.

Com o resultado deste domingo, Verstappen chegou a 255 pontos no campeonato, 99 a mais que o vice-líder Pérez (156). Alonso segue em terceiro, com 137, à frente de Hamilton (121), Sainz (83) e Leclerc (74).

Entre as equipes, a Red Bull tem 411 pontos, contra 203 da Mercedes, 181 da Aston Martin e 157 da Ferrari. Essa é a 43ª vitória de Verstappen na carreira, faltando apenas oito para igualar o tetracampeão Alain Prost. (ANSA).