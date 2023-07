Verstappen vence GP da Áustria e bate recorde de Senna

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 02/07/2023 - 12:07 Compartilhe

ROMA, 2 JUL (ANSA) – O piloto Max Verstappen, da Red Bull, se tornou o quinto maior vencedor da história da Fórmula 1 ao conquistar neste domingo (2) o Grande Prêmio da Áustria. O bicampeão mundial holandês bateu o recorde do brasileiro Ayrton Senna.

Em seu 42º triunfo na carreira, Verstappen cruzou a linha de chegada em primeiro lugar no circuito austríaco com muita tranquilidade, tendo dominado a prova do início ao final. Essa foi a sétima vitória do piloto em 2023.

Após superar Senna no número de conquistas, o holandês está atrás somente de Lewis Hamilton (103), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) e Alain Prost (51).

O GP austríaco foi positivo para a Ferrari, pois Charles Leclerc concluiu a prova na segunda colocação, sendo o melhor resultado da escuderia italiana na atual temporada. O monegasco chegou até a liderar a corrida por um curto espaço de tempo.

O espanhol Carlos Sainz, por sua vez, batalhou intensamente pela terceira colocação, mas acabou perdendo a luta para a Red Bull do mexicano Sergio Perez.

Os pilotos Lando Norris, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, George Russell, Pierre Gasly e Lance Stroll concluíram o top 10.

(ANSA).