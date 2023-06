Verstappen vence de ponta a ponta e iguala Senna

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 18/06/2023 - 16:52 Compartilhe

SÃO PAULO, 18 JUN (ANSA) – A cidade canadense de Montreal recebeu um movimentado Grande Prêmio de Fórmula 1 neste domingo (18), mas não para Max Verstappen, que venceu de ponta a ponta, ampliou sua já enorme vantagem na liderança do campeonato e, de quebra, igualou as 41 vitórias de Ayrton Senna na categoria.

O holandês da Red Bull largou na pole position e não foi ameaçado em nenhum momento por seus adversários, terminando o GP do Canadá quase 10 segundos na frente do espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin. O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, completou o pódio.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, fizeram uma estratégia de apenas uma parada nos boxes e conseguiram terminar em quarto e quinto lugares, respectivamente. Sergio Pérez (Red Bull), Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo) fecharam a zona de pontos – esses dois últimos se beneficiaram de uma punição de cinco segundos a Lando Norris (McLaren) por atitude antidesportiva.

Essa é a sexta vitória de Verstappen na temporada e a oitava da Red Bull em oito provas. O bicampeão tem agora 41 triunfos, empatado com Ayrton Senna na quinta posição do ranking de maiores vencedores da F1. À frente deles estão apenas Hamilton (103), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) e Alain Prost (51).

O holandês chegou a 195 pontos no campeonato, 69 a mais que os 126 do vice-líder Pérez. Alonso é o terceiro com 117. Essa também foi a 100ª vitória na história da equipe Red Bull.

A próxima etapa será o GP da Áustria, em 2 de julho. (ANSA).