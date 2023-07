Verstappen garante pole no GP da Inglaterra; Leclerc é 4º

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 08/07/2023 - 12:37 Compartilhe

SÃO PAULO, 8 JUL (ANSA) – O holandês Max Verstappen segue confortável em seu domínio na Fórmula 1 e conquistou neste sábado (8) a pole position do Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone, em um dia marcado por um desempenho surpreendente da McLaren.

O bicampeão do mundo anotou um tempo de 1m26s720, apenas dois décimos à frente do britânico Lando Norris, que levou a torcida à loucura com o sua McLaren.

A equipe da casa ainda colocou o australiano Oscar Piastri na terceira posição, logo à frente de Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari.

George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes), Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin) e Pierre Gasly (Alpine) completam o top 10.

Essa é a 27ª pole position na carreira de Verstappen e a quinta consecutiva na temporada, cujo campeonato ele lidera com 81 pontos de vantagem sobre Sergio Pérez (Red Bull), que largará apenas em 16º. (ANSA).