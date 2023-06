Verstappen conquista a pole no GP do Canadá e fica a um passo de igualar as vitórias de Ayrton Senna

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 18:20 Compartilhe

Como tem sido de costume na Fórmula 1, Max Verstappen mostrou sua superioridade no campeonato e conquistou mais uma pole position no GP do Canadá. A pista molhada não foi problema para o atual campeão, já que se mostrou diversas vezes uma boa aliada, o holandês marcou 1m25s858 e ficou com a posição mais desejada para a corrida deste domingo. Nico Hulkenberg, da Haas e Fernando Alonso, da Aston Martin completam o top 3.

Todos os pilotos utilizaram os pneus intermediários, devido aos pontos molhados e secos da pista. Já de início, tivemos a presença da bandeira vermelha após problemas com o carro de Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, no entanto, minutos depois a pista foi liberada. Em seguida, Fernando Alonso ficou com a primeira posição, e claro, não demorou muito tempo para Verstappen tomá-la e liderar esta fase com 1min20s.851. Logan Sargeant, Pierre Gasly, Zhou, Nyck De Vries e Yuki Tsunoda ficaram de fora do Q1.

+Veja: Fórmula 1: fatos, curiosidades e momentos marcantes do Grande Prêmio do Canadá

+Veja: Conheça Gilles Villeneue, lenda da Fórmula 1 que leva o nome do Circuito do Canadá

Para a segunda fase da classificação, mantiveram os mesmos jogos de pneus, apenas Alex Albon veio para a pista de macios e a chuva voltou para o circuito. O piloto da casa, Lance Stroll, assustou seus fãs ao rodar e dar uma leve batida, no entanto, não foi o suficiente para ficar fora e voltou para a etapa. A surpresa foi a liderança de Albon durante os cinco minutos, já que o piloto da Williams não está acostumado a ficar nas primeiras colocações. Charles Leclerc, Sergio Perez, Lance Stroll, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas ficaram de fora do Q2.

Terceira e última etapa da qualificação foi marcada pelo aumento da chuva e Max já chegou conquistando a primeira posição logo nos primeiros minutos, marcando 1min25s858. Em seguida, Oscar Piastri, piloto da McLaren, bateu no muro e novamente tivemos a presença da bandeira vermelha. A sessão recomeçou depois de dois minutos e ninguém conseguiu tirar a pole do holandês, Nico Hulkenberg surpreendeu ao conquistar a segunda posição e Alonso fechou em terceiro. Lewis Hamilton, George Russell, Esteban Ocon, Lando Norris, Carlos Sainz, Oscar Piastri e Albon completaram o Top 10

Desde a última temporada, Max Verstappen vem sendo o sinônimo de dominância e liderança. O Leão foi o mais rápido do final de semana, conquistou a pole tranquilamente e é o favorito para vencer a prova deste domingo (18), às 15:00 (Horário de Brasília). Caso conquiste a vitória, o piloto da RBR iguala ao número de vitórias de Ayrton Senna na F1.

E MAIS: