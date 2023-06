Ventilado na Seleção, José Mourinho recusa proposta da Arábia Saudita, afirma jornalista

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 9:04 Compartilhe

O jornalista Fabrizio Romano afirmou, na manhã desta quinta-feira, que o treinador da Roma, José Mourinho, recusou uma proposta milionária da Arábia Saudita. Segundo o especialista em mercado de transferências, o Al-Hilal ofereceu cerca de 30 milhões de euros por temporada ao português, mas Mourinho quer permanecer na Roma.

Além do Special One, o Al-Hilal também fez uma investida pelo italiano Massimiliano Allegri, da Juventus, de 20 milhões de euros, mas também ouviu um “não”. Apesar do pouco sucesso em negociações com treinadores, os árabes se beneficiaram do aporte do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e já acertaram com Koulibaly, do Chelsea, e Rúben Neves, do Wolverhampton, desembolsando quase 80 milhões de euros nas duas contratações.

Com a Giallorossi, José Mourinho vem fazendo um excelente trabalho. Escalando o futebol europeu, o português levou a Roma ao título da Conference League em 2021-22, encerrando um jejum de 14 anos do clube italiano sem troféus. Na temporada seguinte, chegou à final da Europa League, mas foi derrotado pelo Sevilla nos pênaltis após empate em 1 a 1 nos 120 minutos.

Além da proposta do futebol árabe, o nome de José Mourinho também foi ventilado na Seleção Brasileira. Houve contato entre as partes no início de 2023, mas sem sucesso. O Paris Saint-Germain também abriu conversas com os agentes do Special One, mas apesar do andamento, tudo está longe de um acordo. Mourinho segue focado na Roma e, após pedir reforços, já recebeu as contratações de N’Dicka e Aouar para a próxima temporada.