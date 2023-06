Venda de Moisés para o CSKA é sacramentada pelo Internacional

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 17:38 Compartilhe

Emprestado pelo Internacional desde o meio de 2022 para o CSKA, da Rússia, o lateral-esquerdo Moisés foi adquirido em definitivo pelo clube europeu em transação confirmada neste fim de semana.

Dentro do que estava previsto no acordo de empréstimo, o CSKA pagará a taxa equivalente de 1,5 milhão de euros, algo que equivale a R$ 7,9 milhões na atual cotação. Com isso, Moisés e o clube do Leste Europeu acertaram um novo vínculo que terá duração até 2026, havendo a possibilidade de extensão por mais um ano.

Ao todo, Moisés participou de 36 partidas com a camisa da representação de Moscou onde conquistou a Copa da Rússia, foi vice-campeão do Campeonato Russo e se consolidou no futebol do Leste Europeu.

No Internacional, Moisés chegou em janeiro de 2020 e chegou a viver consolidação no seu posto. Não à toa, acumulou números da ordem de 103 partidas com três tentos assinalados e 13 assistências.

