Veja quem está em alta e em baixa com os testes de Luxemburgo no Corinthians

Desde a queda precoce do Corinthians na fase de grupos da Libertadores, o técnico Vanderlei Luxemburgo e a diretoria do Corinthians decidiram ir com um time alternativo para o jogo contra o Liverpool-URU e nos playoffs da Sul-Americana.

Luxa irá seguir com a mesma estratégia para os confrontos contra o Newell’s Old Boys, da Argentina, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Assim, jogadores pouco aproveitados e garotos da base ganharão mais uma chance de impressionar Luxemburgo. Abaixo, a reportagem lista três jogadores que vem aproveitando as oportunidades no time reserva e três que estão deixando a desejar.

Gabriel Moscardo

Os 15 minutos em campo de Gabriel Moscardo contra o Liverpool-URU foram suficientes para fazê-lo cair nas graças não apenas de Vanderlei Luxemburgo, como também da torcida corintiana.

Desde o jogo contra os uruguaios, Moscardo foi “promovido” ao time titular e atuou contra Bragantino, Atlético-MG e nos dois jogos contra o América pela Copa do Brasil. A ascensão do jovem de 17 anos fez a diretoria estender o contrato dele até junho de 2026, e a posição de volante já não é mais urgência no clube.

Felipe Augusto

Com a saída de Júnior Moraes e a inconstância de Romero, Luxemburgo apostou em Felipe Augusto, e o garoto de 19 anos ressurgiu no Timão após problemas em 2021 e 2022. Com mobilidade e faro de gol apurado, ele balançou as redes na partida de ida contra o Universitario e passou a “incomodar” Yuri Alberto pelo posto de centroavante titular da equipe.

Carlos Miguel

O goleiro agarrou as oportunidades nos jogos continentais para se consolidar como reserva imediato de Cássio. O camisa 22 foi o mais regular da equipe nos três jogos continentais e teve seu auge diante do Liverpool-URU, ao defender uma cobrança de pênalti, garantindo a vitória do Corinthians.

Cantillo

Sem atuar há três meses pelo Corinthians, Cantillo ficou de fora dos relacionados para o duelo contra o Liverpool-URU, pela fase de grupos da Libertadores. Insatisfeito com sua situação no clube, o volante se reuniu com a diretoria e pediu para ser negociado.

Até agora, não houve clubes interessados em abrir conversas com o Corinthians pelo jogador. O colombiano viajou com a delegação para o Peru, mas foi preterido por Ryan Gustavo, que entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória sobre o Universitario.

Giuliano

Titular com Fernando Lázaro, Giuliano perdeu prestígio após a chegada de Vanderlei Luxemburgo e vem sendo utilizado na equipe alternativa. O treinador corintiano resolveu testá-lo como primeiro volante, mas as atuações do camisa 20 na nova função não vem convencendo.

Giovane

Apesar do prestígio na Seleção Brasileira Sub-20, Giovane vem sendo pouco utilizado pelo Corinthians na atual temporada. Nem mesmo a chegada de Luxemburgo, que vem dando mais espaço para garotos da base, mudou o status do atacante de 19 anos.

Reserva e com pouco minutos nos três jogos com a equipe alternativa, Giovane busca jogar com mais consistência, e times italianos sinalizaram interesse de levá-lo para as categorias Sub-23.