Veja quanto custou cada gol de Luan com a camisa do Corinthians

A passagem de Luan pelo Corinthians está próxima do fim. O meia-atacante encaminhou a rescisão contratual com o Timão e vai retornar ao Grêmio, onde foi eleito Rei da América em 2017.

Para tirar Luan do Imortal, em dezembro de 2019, a diretoria alvinegra desembolsou R$ 28,9 milhões para contratá-lo. O atleta vai abrir mão dos salários que teria direito a receber até o fim da temporada para voltar a jogar com Renato Gaúcho, e o clube paulista terá que pagar ao meia-atacante oito meses de direitos de imagem que estão atrasados, o que representa algo entre R$ 4,5 e 5 milhões.

Os vencimentos de Luan no clube paulista correspondiam a R$ 800 mil mensais. Desde sua chegada até o momento da rescisão, o Timão gastou cerca de R$ 37 milhões apenas com os salários do atleta.

Considerando o valor da transferência pago ao Grêmio e o salário, o “pacote Luan” custou ao Corinthians cerca de R$ 65 milhões aos cofres corintianos.

O custo-benefício do ex-camisa 7 pelo Timão é um dos maiores incômodos da torcida. Com apenas nove gols em 78 jogos pelo clube, cada bola na rede de Luan custou aproximadamente R$ 7,2 milhões ao Corinthians.