Veja os próximos torneios de Beach Tennis e os melhores equipamentos para o esporte

O esporte que surgiu na Itália nos anos 80 e, recentemente, virou febre no Brasil, vem ganhando cada vez mais adeptos, mesmo em cidades não litorâneas. Além de ser uma atividade democrática, praticada por pessoas de todas as idades, o beach tennis é também um esporte divertido e relativamente fácil, mesmo para quem nunca praticou antes.

Uma mistura do tênis tradicional, vôlei de praia e frescobol, o beach tennis trabalha diversos grupos musculares ao mesmo tempo, além de melhorar a concentração e o foco, e é uma excelente opção para quem quer melhorar o condicionamento físico e cuidar da saúde.

Se você ainda não pratica e quer saber a diferença entre o tênis tradicional e o tênis de praia, acesse o regulamento da Confederação Brasileira de Tênis e saiba as regras básicas do beach tennis!

Quais são os equipamentos in-dis-pen-sá-veis no beach tennis?

Embora tenha semelhanças com outros esportes, o beach tennis requer acessórios específicos que podem influenciar diretamente no desempenho do jogador.

É essencial conhecer as melhores marcas, por isso, criamos um checklist especial com os itens fundamentais para começar a jogar. Confira, abaixo!

– Raquete: importante que elas sejam escolhidas com cautela e que estejam de acordo com o nível do praticante. Para os iniciantes, é indicada uma raquete mais leve!

Drop Shot – Iniciante e intermediário

Raquete de Beach Tennis para iniciante (Foto: Divulgação/Amazon)

Adidas – Avançado

Raquete de Beach Tennis para iniciante (Foto: Divulgação/Amazon)

Algumas dicas para conservar ainda mais o seu precioso item: invista também em raqueteiras e produtos para higienização!

– Bolas: diferente do tênis tradicional, a bolinha de beach tennis é despressurizada e isso faz com que ela seja mais macia e um pouco mais lenta. Aqui, a dica é não ter apenas uma, mas várias bolas para jogar.

Lorben

Mormaii

– Sapatilhas: em dias muito ensolarados, a areia tende a esquentar e o jogador não aguenta pisar no solo. Nesses casos, o uso de sapatilhas próprias para o beach tennis é fundamental!

Mormaii

Shark

– Munhequeira: ela é essencial para evitar que o suor dos braços e axilas chegue à mão do atleta ou pior: na raquete!

Acte Sports

Penalty

– Roupas: o que vestir para jogar beach tennis? Para ter agilidade nos movimentos, é ideal que a sua roupa seja confortável, nem muito larga, e nem justa.

– Óculos: as lentes polarizadas, que oferecem uma película a mais de proteção UV, fazem muito sucesso entre os atletas.

Mormaii

Mormaii – Lente polarizada

– Viseira: em jogos diurnos, indicada para proteger a visão e o rosto dos raios solares, e em geral, para impedir que o suor da testa escorra em direção aos olhos.

Próximos torneios de Beach Tennis de 2023

Se você já é um beach tenista apaixonado e está pensando em disputar e acompanhar campeonatos, confira a lista de torneios nacionais divulgados pela CBT, que acontecerão em julho de 2023:

Próximos torneios de Beach Tennis 2023 (Arte: Lance!)



Confira a lista completa de torneios nacionais de 2023, e vejo abaixo a segunda quinzena de julho: