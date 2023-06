Veja os detalhes do chá revelação de Neymar e Bruna Biancardi

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 16:43 Compartilhe

Neymar e Bruna Biancardi estão organizando neste sábado (24) o chá de revelação do sexo do bebê esperado pelo casal. Convidados estão chegando desde sexta-feira à casa da família do astro em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para curtir o evento. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou vários detalhes da festa, incluindo decoração e cardápio.

O branco é a cor predominante no evento, presente nos objetos decorativos e nas roupas do casal e dos convidados. Apesar de vestir um terno todo branco, Neymar colocou uma meia rosa e a outra azul, em referência ao suspense sobre o sexo do bebê.

O cardápio da festa chamou atenção pelas várias opções. Só de entradas são 11, além de três pratos no almoço, outros três no jantar e diversas escolhas para a sobremesa.

Veja abaixo os registros do chá revelação compartilhados por Bruna e Neymar nas redes sociais.