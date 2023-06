Veja os destaques do Time Brasil neste final de semana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 14:53 Compartilhe

Este último final de semana foi recheado de títulos e vitórias para o Time Brasil. Os principais vieram pelo tênis com Luisa Stefani e Marcelo Mello, no WTA 500 e ATP 500, ambos na Alemanha e o bronze de Kelvin Hoefler no Pro Tour de Skate Street, em Roma, na Itália. Outras modalidades também foram destaques nesses dias.

Confira abaixo o resultado dos brasileiros nas competições ocorridas no último sábado e domingo.

TÍTULOS EM DUPLA NO TÊNIS

Uma das principais conquistas veio pelas quadras e gramas da Alemanha. No feminino Luisa Stefani conquistou o WTA em Berlim jogando ao lado da francesa Caroline Garcia, venceram a dupla tcheca Marketa Vondrousova e Katerina Siniakova, por 2 sets a 1 (parciais: 4/6, 7/6 e 10/4) garantindo o troféu. Com a conquista, a brasileira subiu para a 14º colocação no ranking de duplas.

Já no masculino, Marcello Melo e o australiano John Peers conquistaram o ATP 500 em Halle. A final foi com os italianos Andrea Vavassori e Simone Bolelli por 2 a 1 (parciais: 7/6, 3/6 e 10/6). Com a vitória, foi o 37º título de Marcello em duplas.

BRONZE NO SKATE

Como nas últimas edições, temos a presença de brasileiros no pódio em etapas do skate e dessa vez não foi diferente. A competição Pro Tour de Skate Street, que ocorreu em Roma, na Itália e contou pontos para o ranking olímpico na modalidade, teve a presença de Kelvin Hoefler nas primeiras colocações. O brasileiro conquistou a medalha de bronze no masculino com 259,28 pontos.

No feminino, um dos maiores nomes da atualidade atualmente, Rayssa Leal, não conseguiu o resultado esperado e ficou com a quarta colocação com 240,57 pontos. Outra brasileira no torneio, Gabi Mazetto, foi a sétima colocada com 200,90 pontos.

SEGUNDA POSIÇÃO NO TRIATLO

Com uma boa temporada, Manoel Messias conquistou mais uma importante medalha. O brasileiro ficou na segunda posição na etapa de Montreal no Circuito Mundial da categoria, ao completar a prova em 53min58s. Além de valer pontos para o ranking mundial, também é o classificatório para os Jogos de Paris 2024.

DESTAQUE NO TÊNIS DE MESA NA TUNÍSIA

A mesatenista Bruna Takahashi, obteve um ótimo resultado no WTT Contender de Tunis, na Tunísia. A brasileira perdeu para a coreana Shin Yubin, na semifinal por 3 a 0 (11/4, 11/7 e 11/9) e conquistou a medalha de bronze no torneio.

VITÓRIAS NA LIGA DAS NAÇÕES

A Seleção Brasileira Masculina de vôlei obteve ótimos resultados com duas vitórias na Liga das Nações. No sábado venceu a Eslovênia de por 3 a 1 (23/25, 25/23, 26/24 e 25/21) e domingo a campeã olímpica, a França, por 3 a 1 (25/20, 25/23, 19/25 e 25/23), com uma boa atuação em ambas partidas.

