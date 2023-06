Veja o que o Fluminense precisa para avançar na Libertadores e garantir a liderança na fase de grupos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 11:49 Compartilhe

Após a grande vitória sobre o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a campo para encarar o Sporting Cristal nesta terça-feira (27), pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras ocupa a liderança de sua chave com nove pontos conquistados.

+ Confira os jogos da última rodada da fase de grupos da Libertadores

O River Plate ocupa a vice-liderança com os mesmos sete pontos conquistados em relação ao Sporting Cristal, mas a equipe argentina está na frente por conta do critério de desempate dos gols marcados. Por fim, o The Strongest está na lanterna do Grupo D com seis pontos, mas com chance de buscar uma vaga nas oitavas de final.

VEJA OS CENÁRIOS PARA O FLUMINENSE SE CLASSIFICAR:

Em caso de uma vitória no Maracanã, o Fluminense chegará aos 12 pontos, avançará às oitavas de final e irá garantir a liderança de sua chave. Neste momento, o Tricolor das Laranjeiras é o líder com menos pontos na Libertadores.

Em caso de empate, o Fluminense conquistará uma vaga nas oitavas de final da competição continental, mas não terá a primeira colocação garantida. No entanto, o River Plate precisaria aplicar uma goleada por uma diferença de seis gols sobre o The Strongest para roubar a liderança da equipe de Fernando Diniz.

Em caso de derrota, o Tricolor das Laranjeiras dependerá de um empate entre River Plate e The Strongest para garantir a segunda colocação do Grupo D, uma vez que o Sporting Cristal chegaria aos 10 pontos e ultrapassaria o Flu na classificação.